Arca Çorum FK’nın Play-Off finali için Konya’ya gitmek isteyen taraftarların başvuru ve kayıt işlemleri için Çorum Belediyesi tarafından kolaylık sağlandı.

Belediye yetkilileri, online başvuru sistemini kullanamayan veya kayıt işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar için sahada destek noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, Eski Hizmet Binası Zabıta Noktası ile Yeni Hizmet Binası Gönül Kapısı’nda görevli personellerin taraftarlara yardımcı olarak kayıt işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.

Yoğun ilgi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin gün boyunca hizmet vereceği belirtilirken, başvuruların 22 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Konya’ya hareket edecek otobüslere binişlerde maç bileti gösterilmesinin zorunlu olacağı hatırlatıldı.