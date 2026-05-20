Çorum'da etkili olan aşırı yağışlar, Yeşilgöl Mesire Alanı'na ulaşımı sağlayan güzergahta yol kaymasına neden oldu.

Yaşanan olumsuzluk üzerine Çorum İl Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçerek bölgede onarım çalışmalarına başladı.

Yağışların etkisiyle yolda meydana gelen kayma ve çökmeler sonrasında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal eden Çorum İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve iş makineleri, bozulan yolda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.