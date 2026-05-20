Çorum Türk Ocağı, Ocakbaşı Sohbetleri kapsamında bu hafta “Ermeni Tehcirinin 111. Yılında Yaşananlar, İddialar ve Gerçekler” başlıklı program düzenleyecek.

Milli Mücadele'nin kahramanlık ruhu Çorum'da dans ve müzikle anlatıldı
Araştırmacı-Yazar Selahattin Aydemir’in konuşmacı olarak katılacağı programda, 27 Mayıs 1915’te gerçekleşen tehcir hadisesi tarihi perspektifle ele alınacak.

Programda, yaşananların sebep ve sonuçları ile Ermeni Meselesi’ne ilişkin iddialar ve tarihi süreç değerlendirilecek.

Etkinlik, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Turgut Özal İş Merkezi’nde bulunan Ocak Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: Yüksel Basar