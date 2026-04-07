Çorum’un İskilip ilçesinde Meydan Çayı’nın Tokatlı mevkiinde bulunan yaya köprüsü, taşkın koruma tesisinde meydana gelen hasar nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldı.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği gözetilerek köprünün tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Bölgede oluşan hasarın giderilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından onarım çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yaya köprüsünün yeniden yerine konularak vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi.