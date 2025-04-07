Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Boluspor-Sakaryaspor maçı Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
67 yıllık Bolu Atatürk Stadyumu'nun güvenlik raporları olumsuz çıkması nedeniyle stadyum kapatılmıştı.
Şubat ayından bu yana iç saha maçlarını dışarda oynayan Boluspor, geçtiğimiz hafta Bandırma maçından sonra Sakaryaspor maçını da Çorum'da oynayacak.
Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Sakaryaspor maçının oynanması için Çorum protokolünden ve Çorum FK yetkililerinden söz aldı.
Play off hesapları yapan Boluspor ile küme düşme potasının hemen üzerinde bulunan Sakaryaspor arasında oynanacak bu kritik maç 9 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak.
Editör: Fatih Battar