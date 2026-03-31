Fatih Vadisi 23 Nisan Ortaokulu karşısında faaliyet gösteren Kuaför Ferit, “Hediye Tıraş Kuponu” kampanyasını başlattı.

İşletme sahibi Ferit Kelleci tarafından hayata geçirilen uygulama ile müşteriler kuponlarını hem kendileri kullanabilecek hem de başkalarına verebilecek.

Kampanya kapsamında kupon ibraz eden müşterilere yapılan her tıraş sonrası kupona bir etiket uygulanıyor. Belirli sayıya ulaşan müşteriler ise hediye tıraş hakkı kazanıyor.

Uygulamanın; saç tıraşı, saç ve sakal tıraşı ile çocuk tıraşlarını kapsadığı, yalnızca sakal tıraşı ve ense düzeltmenin kampanya dışında olduğu belirtildi.