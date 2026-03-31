Çorum FK’nın Bandırmaspor ile oynayacağı maçın bilet satışları devam ediyor. Kulüpten dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre bilet sayısı 4901 olduğu açıklandı.

Pasolig kayıtlarına göre Batı Kapalı tribünden 50 davetiye, 43 kadın öğrenci ve 48 tam olmak üzere 139 bilet satıldı. maraton tribününde 10 davetiye ve satılan 3341 bilet ile bu blokta biletler büyük oranda bitti. Kale arkasında 10 davetiye 778 bilet ile toplam 788 bilet satıldı. Misafir tribünde satılan bilet adedi 13 olurken VİP A-B-D ve E tribünlere 580 davetiye verilirken 18 satılan bilet ile 598 bilet satılırken VİP C tribüne 12 bilet olmak üzere toplam 4901 bilet satıldı.

Cuma günü akşamına kadar bu sayının 7500’ü bulması bekleniyor,