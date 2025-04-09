Küçükler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası bugün ilimizde başlıyor.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Çorum’lu masa tenicsi İsmail Eren Alıcı7nın verildiği Türkiye Şampiyonası’nda Gruplarda ilk dört sırayı alan 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında ilimizden erkeklerde ve kızlarda üç takım ve bir ferdi sporcu mücadele edecek.

Dün akşam yapılan Teknik Toplantının ardından Türkiye Şampiyonası bugün saat 10’da Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda başlayacak. Şampiyonada gruplarda başarılı olan Çorum Belediyespor, Çorum Arenaspor A ve B takımları ilimizi temsil edecek.

Şampiyonada 23 hakem görev yapacak. İlimizder ise dokuz hakem bu önemli şampiyonada görev yapacak. Önce takım müsabakaları ile başlayacak Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak ferdi müsabakalar ile sona erecek.

Çorum Belediyespor takımı Mahmutcan Öztuna kafile başkanlığında antrenör Metin Beker ve sporcular Kerem Urhan, Mehmet Aziz Yetim, Muhammed Eymen Solak. Berat Özdemir, Hüseyin Eren Yılmaz, Şeyhmus Kaplan, Ayaz Kanak, Mustafa Yağız Özçelik, İpek Öztürk ve Zeynep Ela Çelik’li kadrosu ile mücadele edecek.