Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili müjde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merak ettiği "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz"