Liseli Genç Kızlar Badminton’da şampiyonluğu Mehmetçik Anadolu Lisesi kazandı.

Yedi okulun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Mehmetcik Anadolu Lisesi Nazlı Karasu, Sinem Ölçer, Melisa Mansur, Yağmur Elmaz Köye ve Zahide Sevinç’li kadrosu ile şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi İdareci Şaban Sarı ve antrenör Barış Boyar ile sporcular Kübra Nur Çapar, Hatice Hüsna Balcı, Azize Nur Erul, Tuana Eken ve Afra Güngör’lü kadrosu ile ikinci olurken, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi idareci Hüseyin Aksungur, Antrenör Eren Murat Güngör ve sporcular Eda Seyrek, Zehra Uslu, Tuğba Siviş ve Fatma Zehra Eke’li kadrosu ile üçüncü olurken Osmancık Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Kızlarda şampiyon olan Mehmetçik Anadolu Lisesi ile erkeklerde şampiyon olan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve ikinci olan Mehmetçik Anadolu Lisesi takımları ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.