Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu, doğumunun 70. yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Tunaboylu'nun vefatının 22. yılı nedeniyle 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 13.30’da Ulu Mezarlık’ta anma programı düzenleyecek.

Kabir ziyaretiyle başlayacak anma programı duanın ardından sona erecek.

MAHMUT TUNABOYLU

Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 18 Ocak 1954 tarihinde Çorum'da doğdu.

Orta öğreniminin ardından gazeteciliğe başladı. Yaygın basın ve mahalli gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yılından itibaren radyo için oyun yazmaya başladı. Tunaboylu'nun yazdığı oyunlar, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile KKTC Bayrak Radyosu'nda yayımlandı. Roman, oyun ve senaryo dallarında 14 ödül alan Tunaboylu'nun 9'u ödüllü 10 kitabı yayımlandı.

31 Aralık 2002 tarihinde 48 yaşında hayatını kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasıydı.