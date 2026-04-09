Arca Çorum FK kaptanı Yusuf Erdoğan, Bodrum maçı sonrası dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Mayıs ayında mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Sezonun ilk yarısında gol ve asistleri ile takımı ayakta tutan yıldız oyuncu, ikinci yarı beklentilerin arkasında kalmış ve yedek kulübesine mahkum kalmıştı.

Son oynanan Bodrum maçında sahanın kötüleri arasında yer alan Erdoğan, Çorumspor camiasına mesaj gönderdi.

'Mayıs ayı sonunda hak ettiğimizi alacağımızdan hiç şüphe etmedim,' diyen Erdoğan: “Bu renklere gönül vermiş sevgili ailem; doğrularımızla, yanlışlarımızla bu noktaya geldik. Bugüne kadar bize hep destek verdiniz, vermeye de devam edeceksiniz hiç şüphem yok. Mayıs ayı sonunda hak ettiğimizi alacağımızdan hiç şüphe etmedim, sizin de şüpheniz olmasın. Tek yumruk olup başaracağız.” ifadelerini kullandı