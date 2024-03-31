Çorum 'un Mecitözü ilçesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Veli Aylar kazandı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veli Aylar bin 201, AK Parti'nin adayı Mehmet Seçgel 961 oy aldı.

VELİ AYLAR KİMDİR?

Veli Aylar, 1967 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Mecitözü'nde tamamladıktan sonra 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Aylar, 31 yıl öğretmen ve yöneticilik yaptı.

2019 yılında CHP'den Mecitözü Belediye Başkanlığına seçilen Aylar, yeniden aday gösterildi. Aylar, evli ve 3 çocuk babasıdır.