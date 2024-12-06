Mecitözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvasında birinciliği Mecitözü Devlet Hastanesi kazandı.

Turnuvanın final maçında Atatürk Ortaokulu’nu yenen Mecitözü Devlet Hastanesi birincilik kupasının sahibi oldu.

11 takımın iki grupta mücadele ettiği Kurumlar Voleybol turnuvasında gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar.

Yarı final maçlarını kazanan iki takım Mecitözü Devlet Hastanesi ile Atatürk Ortaokulu finalde karşılaştı.

Mecitözü İlçe Spor Salonunda oynanan final maçında rakibini Atatürk Ortaokulu’nu yenen Mecitözü Devlet Hastanesi birinci olurken Doğu İlkokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Törene Kaymakam Fatma Gül Nayman, Gençlik ve Spor İlce Müdürü Hasan Demirer ve davetliler katıldılar.