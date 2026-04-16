Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerinin beklentilerini ve çalışma hayatındaki yapısal sorunların çözümünü içeren "Kamu Personel Sistemi Reform Paketi"ni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sundu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu personel sisteminin günün şartlarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Fatih Okumuş, sunulan paketin temel amacının kamu çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarını güvence altına almak olduğunu belirterek, "Personel alım sistemindeki aksaklıklar giderilmeli, mülakat sistemi tamamen kaldırılarak liyakat esaslı bir yapı tesis edilmelidir. Statü karmaşasına son verilerek, kamuda tek ve asıl istihdam biçimi kadrolu memurluk olmalıdır" dedi.

EMEKLİLİK VE MALİ HAKLARA ADALET VURGUSU

Emeklilerin ve çalışanların ekonomik refahının artırılmasının öncelikleri olduğunu ifade eden Okumuş, taleplerin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılması kırmızı çizgimizdir. 5434 ve 5510 sayılı kanunlar arasındaki farklılıklar giderilerek emeklilik sisteminde tam adalet sağlanmalıdır. Ayrıca 1. dereceye gelmiş tüm memurlarımıza 3600 ek gösterge verilmesi sözü ivedilikle hayata geçirilmelidir."

MEMUR-SEN’İN BAKANLIĞA SUNDUĞU 20 MADDELİK ÇÖZÜM DOSYASI

Memur-Sen tarafından hazırlanan ve Bakan Işıkhan’a iletilen reform paketinde şu temel maddeler yer alıyor:

1.Liyakat Odaklı Alım: Personel alım sistemi düzenlenmeli, mülakat kaldırılmalı.

2.Tek Statü: Statüler sadeleştirilmeli, kadrolu istihdam esas alınmalı.

3.Refah Artışı: Mali ve sosyal haklar günün şartlarına göre iyileştirilmeli.

4.Emeklilik Reformu: Seyyanen zam emekliliğe yansıtılmalı, kanunlar arası farklar giderilmeli.

5.Merkezi Yönetim: Personel sistemindeki dağınıklığı giderecek merkezi bir kurum oluşturulmalı.

6.Sendikal Özgürlük: Grev hakkı tanınmalı, siyaset yasağı kaldırılmalı.

7.3600 Ek Gösterge: 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine verilmeli.

8.Sınav Takvimi: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik yapılmalı.

9.Yasallık: 4688 sayılı Sendika Kanunu demokratik standartlara uygun değiştirilmeli.

10.Disiplin Affı: Memurlar için disiplin affı düzenlemesi yapılmalı.

11.İlave Derece: Tüm kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmeli.

12.Mühendislik Meslek Kanunu: Mühendislerin haklarını koruyan özel kanun çıkarılmalı.

13.Akademik İyileştirme: Akademik personelin mali hakları güçlendirilmeli.

14.Maaş Düzeni: Meslek gruplarına özel hakkaniyetli maaş düzenlemesi yapılmalı.

15.Bayram İkramiyesi: Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi ödenmeli.

16.YHS Mağduriyeti: Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli GİH sınıfına geçirilmeli.

17.Vergi Adaleti: Gelir vergisi oranı %15’e sabitlenmeli.

18.Kariyer Uzmanları: Kariyer uzmanlarının özlük hakları iyileştirilmeli.

19.Disiplin Düzenlemesi: Disiplin suç ve cezaları güncellenmeli.

20.İş Sağlığı ve Şiddet: İş sağlığı tedbirleri artırılmalı, sağlıkta ve kamuda şiddet önlenmeli.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Fatih Okumuş, açıklamasını "Memur-Sen olarak, devletimizin gücü olan memurlarımızın haklarını korumak ve bu 20 maddelik reform paketinin hayata geçmesini sağlamak için diyalog ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çorum teşkilatımız adına tüm üyelerimizin haklarının takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" sözleriyle tamamladı.