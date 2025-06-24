Çorumlu Milli Güreşci Mert İlbars Ordular Dünya Güreş Şampiyonası için Almanya’da.

22-29 Haziran tarihleri arasında Almanya’da yapılacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek milli takım bu ülkeye gitti.

Şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda Sungurlulu güreşci Mert İlbars ile birlikte 67 kiloda Mustafa Sefa Yıldırım, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ve 97 kiloda Doğan Yılmaz milli mayoyu giyecek.

Serbest stilde ise 65 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Hüseyin Bakır, 86 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, 125 kiloda Doğan Uzun milli mayoyu giyerken antrenör olarak ise Seçkin Saruhan ve Necmi Gencalp görev yapacaklar.