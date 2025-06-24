Çorumlu milli güreşci Yusuf Eren Koçak U 15 Avrupa Güreş Şampiyonası için İtalya’ya gitti.
22-29 Haziran tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında mücadele edecek milli takım İtalya’ya gitti.
Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkan Milli Eğitimspor kulübünden Yusuf Eren Koçak milli takım kampında yapılan seçmede rakiplerini yenerek milli takıma girmeye hak kazandı.
Teknik Sorumluluğunu Muhammed Şerpat antrenörlüklerini Hakan Karalı, Harun Doğan, Ahmet Öksü ile İrfan Karslı’nın yapacağı milli takımda hedef Avrupa Şampiyonasında takım halinde kürsüye çıkmak.
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