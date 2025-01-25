Türkiye Büyükler Grekorolen Güreş Şampiyonasında Mert İlbars sıkletinde ikinci olarak bronz madalya kazandı.

Sungurlu’da güreşe başlayan ve Çorum Belediyespor kulübünde alt yaş kategorilerinde bir çok ulusal ve uluslararası madalyalar kazanan Mert İlbars geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olmuştu.

Ankara’da Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında aynı kulüpten takım arkadaşı Ekrem Öztürk ile karşılaştı.

Final maçını kaybeden Mert İlbars sıkletinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.