Bu sezon başı Amasyaspor ile anlaşan Mert Ilıman yeşil beyazlı kulübe veda etti.

1995 Çorum doğumlu Mert Ilıman Çorum Gençlerbirliğinde başladığı futbol hayatüında ilk profesyonel imzayı 2012 yılında Bursaspor’da attı.

Ardından Yeşil Bursa, Fatih Karagümrük, Erzurumspor, Kayserispor, Erzincanspor, Bodrum FK, ve 2019 sezonunda Çorum FK forması giyen Mert Ilıman daha sonra Kahramanmaraşspor, Kırşehir FK, Beyoğlu Yeni Çarşı, Tepecikspor, Darıca Gençlerbirliği ve son olarakta bu sezon başı Amasyaspor’da forma giydi.

İkinci yarı öncesinde ayrılık kararı alan Mert Ilıman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı ‘Bugün itibari ile Amasyaspor ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunmaktayım. Amasyaspor’da geçirdiğimiz yarım sezonda birçok güzel anı biriktirdim. Bu zamana kadar çalışma fırsatı bulduğum yöneticilerimize, hocalarıma ve büyük taraftarlara teşekkür ederim. Umarım sezon sonu hedeflediği şampiyonluğu kutlamak Amasya halkına nasip olur. Kendinize iyi bakın hakkınızı helal edin’ dedi.