Çoğunlukla Çorumluların kullandığı Merzifon Havalimanı, 2024 yılında 138 bin 661 kişiye hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Amasya Merzifon havalimanı 2024 yılında toplam 138 bin 661 kişiye hizmet verdi.

2024 yılı Aralık Ayında Amasya Merzifon Havalimanı’nda 14 bin 610 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Amasya Merzifon Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 11 bin 553 dış hat yolcu trafiği 3 bin 57 oldu. Böylece aralıkta toplam 14 bin 610 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 90, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 110’a ulaşırken, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 145 ton oldu.

12 Aylık (ocak-aralık dönemi) Gerçekleşmeler

12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği 138 bin 661, uçak trafiği bin 105, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 227 ton olarak gerçekleşti.