Çorum’da bir metruk eve hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi Çiriş 1. Sokak’ta bulunan metruk evede bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turan Topuz (49) olduğu belirlenen şahsa sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemenin ardından Topuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.