Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kurban kesimlerinin ardından, yol kenarlarına atılan hayvan artıkları hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına zarar veren bir tablo oluşturdu.

Yaşanan bu olay, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine gölge düşürdü ve bayram öncesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşların bu uyarılara uymayarak yol kenarlarına deri ve sakatat ürünlerini attığı görüldü.

"HASTALIK KAPMA RİSKİMİZ VAR. KOKUDAN DURULMUYOR BURADA"

Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaş Sevgi Son, “Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. Burayı temiz tutmamız lazım. Fakat insanlar evimiz kirlenmesin diye düşünüyor. O yüzden pisliklerini buraya atıyor. Bana göre burayı böyle pisleten evini de pisletiyordur. Çevreyi temiz tutmamız gerek. Burada hastane var. Hastane içinde çok tehlikeli bir durum. Yetkililerden bu durumun önüne geçmesini istiyoruz” dedi.

Şikayetler üzerine Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı.