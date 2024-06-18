Hudut Kartalları sınır güvenliği için yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor. Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan çok sayıda kişi kıskıvrak yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cünün Edirne'de yakalandığını duyurdu. Yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğünü belirten bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
5 ŞÜPHELİ FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Editör: Çorum Hakimiyet