Kulüplü Midi Erkekler Voleybol il birinciliğinde Çorum Gençlikspor A takımı şampiyonluğu kazandı.

İki kulüpten dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde Gençlikspor A takımı tüm maçlarını kazanarak mutlu sona ulaştı.

İlk iki maçını kazanarak şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Gençlikspor A takımı son maçında B takımı ile karşılaştı.

Rakibi önünde 25-10, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip gelerek şampiyon olurken Gençlikspor B takımı ise bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile üçüncü oldu.