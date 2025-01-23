Erkekler Voleybol 2. liginde play-off yarı finalini garantileyen iki takımın maçında Sungurlu Belediyespor namağlup lider TVF Spor Lisesi’ne 3-1 yenilerek rakibinden rövanşı almayı başaramadı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçı Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Sungurlu Gençlik Merkzi Müdürü Şamil Yılmaz, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Voleybol eski İl Temsilcisi Recep Özuna ve 200 kadar voleybol sever izledi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 3-2 yenilen ve sezonun tek mağlubiyetini o maçta alan Sungurlu Belediyespor dün evinde konuk ettiği TVF Spor Lisesi önünde kazanarak hem rakibinden rövanşı almayı hemde namağlup ünvanını silmek istiyordu.

Maç beklendiği gibi çok zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk setin son bölümünde konuk takım hücumda daha etkili olarak bulduğu sayılarla bu seti 25-22 kazandı.

İkinci sette TVF Spor Lisesi üstün oyununu sürdürdü ve temsilcimizin sete ortak olmasına izin vermeyerek 25-18 kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette maça ortak olmak için savunmayı yükselten ve hücumda daha az hata yapan Sungurlu Efeleri zorlu bir mücadele sonunda 25-21 seti alarak durumu 2-1 yaptı ve morallendi. Dördüncü sette ise TVF Spor Lisesi hücumdaki etkili oyunu ile ilk bölümden itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi ve bu üstünlüğünü set sonuna kadar götürerek 25-18 bu seti maçı da 3-1 kazanarak grup maçlarını namağlup lider olarak tamamladı. Sungurlu Belediyespor ise grup ikincisi olarak play-off yarı finalinde mücadele etmeye hak kazandı.