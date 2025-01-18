Bölgesel Amatör Lig’de ikinci yarı hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Mimar Sinanspor ikinci yarının ilk hafta maçında yarın Çankırı Futbol Kulübü deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizin hedefi ilk maçında mağlup olduğu Çankırı FK’dan rövanşı almak.

Ligde ilk yarıyı 19 puanla 9. sırada tamamlayan Mimar Sinanspor 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Çankırı FK takımları yarın saat 14’de Çankırı Atatürk Stad’ında karşılaşacak. Sezonun ilk maçında evinde rakibine tek golle mağlup olan Mimar Sinanspor rakibinden rövanşı alarak ikinci yarıya iyi başlamak istiyor.

Ev sahibi Çankırı FK ise şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonun ilk yarısını zirveden uzaktan tamamladı. Ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendiren mavi beyazlılar ise evindeki maçı kazanarak bu devreye galibiyet ile başlayarak zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, hedeflerinin zorlu maçtan puan yada puanlarla dönmek olduğunu belirterek bunun için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Eğer sakatlığı bulunan Mustafa Öz dışında ise eksik futbolcuları olmadığını söyledi.

Hakem İstanbul’dan

Mimar Sinanspor’un ikinci yarının ilk hafta maçında yarın Çankarı FK ile deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul Bölgesel Hakemi Ali Bilen yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçta Ali Bilen’in yardımcılıklarını İstanbul’dan Yasin İhsan İnci ve Tekirdağ’dan Batuhan Berkant Paşa yapacak.

Maçın dördüncü hakemi İstanbul’dan Kaan Taha Duman yapacak. Maçın gözlemciliğini ise Mustafa Dursun yapacak.