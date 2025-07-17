Gençlik Mimar Sinanspor’da yeni sezon yapılanması devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüpte yeni sezon alt yapı kategorilerinde görev yapacak teknik adamlar açıklandı. Hüseyin Eğer’in Çorum FK teknik heyetinde görev almasının ardından yeniden yapılanma sürecine giren Mimar Sinanspor A takımın başıaa antrenör futbolcu olarak Fatih Serkan Temizkan’ı getirdikten sonra yeni sezonda U 14 ve U 15 kategorilerini Özkan Bülbül U 16 ve U 17 kategorilerinde ise Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun görev yapacağı açıklandı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni sezonda U 14 ve U 15 kategorilerinde Özkan Bülbül’ün görev yapacağı açıklandı. Yapılan açıklamada ‘Kendisine sadece saha için değil karakter, disiplin ve değerler eğitimi konusunda da güvenimiz tam. Bu anlaşmayla birlikte gençlerimize hem futbolun inceliklerini hem de sportmenliğin ve ahlaki duruşun tememlerini kazandırmayı hedefliyoruz. Mimar Sinanspor olarak inanıyoruz ki gelecek inançla çalışan değerlerine sahip çıkan gençlerle inşa edilir’ denildi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan diğer paylaşımda ise yeni sezonda U 16 ve U 17 takımlarını çalıştırmak üzere Sadık Tahin Bıyıkoğlu ile anlaştığı duyuruldu. Kulüp bu açıklamasında ise ‘Sadık hocamızın sahadaki deneyimi, gençlerle kurduğu sağlıklı bağ ve futbola bakış açısıyla bu yaş grubundaki oyuncularımıza hem sportif hem de insanı açıdan katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Biz bu yola çıkarken sadece yetenek aramadık, saygıyı disiplini takım ruhunu ve maneviyatı önceledik. Yeni sezon hedefimiz net. Karakterli sporcular yetiştirmek mücadeleyi büyütmek ve sahada tertemiz bir duruş sergilemektir. Sadık hocamızıda görevinde başarılar diliyor ve bu sürecin kulübümüze ve evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz’ denildi.