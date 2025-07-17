Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Önceki akşam yeni sezonun ilk hazırlık maçına çıkan kırmızı siyahlı takım dün sabahı dinlenerek geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 17’de otel sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan iki futbolcunun katılmadığı takımdan ayrı düz koşu yaptığı belirtildi. İzinli olan kaleci Sehiç’in ise yarın kampa katılması bekleniyor.

Aktivasyon koşusu ile başlayan antrenman daha sonra mabily egzersizleri ile başlayan ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti. Ardından 10 dakikalık aerobik koşu ile devam eden antrenmanda dar alanda topa olma çalışması ile devam etti.

Çalışmanın son bölümünde taktik üzerinde turan Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ilk hazırlık maçında gördüğü eksikleri üzerinde yoğunlaştığı ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulunduğu gözlendi. Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile devam ettirecek.