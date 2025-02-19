U 18 liginde Mimar Sinanspor şampiyonluk yolunda çok rahat.

Yeşil Beyazlılar ligin bitimine beş hafta kala en yakın rakibinin 8 puan ve ikili averaj üstünlüğü ile lider durumdu.

Yeşil Beyazlılar belkide bu sezonun en rahat şampiyonluğunu kazanmaya sadece iki maç uzaklıktı.

Ligin dokuzuncu hafta maçlarında lider Mimar Sinanspor ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor deplasmanında 2-0 galip gelerek en yakın rakibi ile puan farkını sekize çıkardı. Osmancıkgücü sahasında Hattuşaspor önünde 4-1 kazanarak ikincilik için iddiasını devam ettirdi.

Kültünrspor’da evinde konuk ettiği İskilipspor önünde 4-1 kazanarak ikincilik yarışında bende varım dedi. Gençlerbirliği ise Buharaspor önünde 3-1 kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.

Ligde onuncu hafta maçları hava şartları elvermesi halinde bugün oynanacak. Lider Mimar Sinanspor, Buharaspor ile karşılaşırken ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ise İskilipspor deplasmanına gidecek.