Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor sezonun son deplasman maçında yarın Geredespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde kalmaya garntileyen ve ilde oynayacağı baraj maçına hazırlanan Mimar Sinanspor sezonun en uzak deplasmanına son maçta gidecek.

Mimar Sinanspor da sakatlıkları devam eden Batuhan Demirel ve Fatih Serkan Temizkan ile U 18 gruh maçları için Merzifon’da devam eden müsabakalarda oynayan genç futbolcular yarınki maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Geredespor maçına 15-16 kişilik kadro ile gideceklerini söyledi.

Ev sahibi Geredespor takımınında ligde bir iddiası bulunmuyor ve onlarda oynayacakları illerindeki baraj maçının hazırlıklarını kalan iki maçta yapmı planlıyor.

Gerede İlçe sahasında yarın saat 15’de başlayacak maçta iki takımda maça sakatlıksız ve kartsız tamamlamak amacında.

Hakem İzmir’den

Geredespor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçı İzmir’den Ege Burak Atamer yapacak.

Yardımcılıklarını da aynı ilden Arda Yapanmış ve Ufuk Güven yaparken maçın dördüncü hakemi ise Seçil Özdemir.