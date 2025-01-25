Mimar Sinanspor’dan Çankırı Valisi ve Belediye Başkanına plaket.

Bölgesel Amatör Ligde geçtiğimiz hafta sonu Çankırı FK ile deplasmanda karşılaşan Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir, As Başkan Batuhan Eray ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ali Çınar maç öncesinde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e Hitit figürleri bulunan plaket hediye ettiler.

Çankırı Valisi ve Belediye Başkanı ise Mimar Sinanspor kulübüne bu jestleri için teşekkür ederek bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler.