Çorum’da 29 Şubat'ta dünyaya gelen Berivan ve Sercan Koçboğa çiftinin oğulları Ayaz, ilk doğum gününü 4 yaşında kutladı.

Çorum’da yaşanan Berivan ve Sercan Koçboğa çiftinin oğulları Ayaz, 29 Şubat 2020 tarihinde dünyaya geldi.

29 Şubat'ın 4 yılda bir takvimde yerini alması sebebiyle 4 yıl sonra ilk doğum gününü kutlayan Ayaz için ailesi doğum günü partisi düzenledi.

Minik Ayaz’ı bu mutlu gününde ailesinin yanı sıra yakınları da yalnız bırakmadı.

Kendisi için hazırlanan yaş günü pastasındaki mumları üfleyerek doğum gününü kutlayan Ayaz, heyecanını arkadaşları ve yakınlarıyla paylaştı.

Oğlunun ilk doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Berivan Koçboğa, “Bugün 29 Şubat, ilk gerçek resmi doğum günü. Benim için bugün özel ve anlamlı. Ama bugünde doğduğu için daha anlamlı. Onu çok seviyorum. Bizim için çok değerli ve özel bir çocuk. İyi ki doğmuş, çok seviyorum” dedi.