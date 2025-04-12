Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Türk Polis Teşkilatının 180’inci yılı ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle Bahçelievler Polis Merkezini ziyaret etti.

Beraberinde muhtar azaları ile birlikte Bahçelievler Polis Merkezine ziyarette bulunan Seydi Demiray, polislerin Türk Polis Teşkilatının 180’inci yılı ve 10 Nisan Polis Gününü kutlayarak yaş pasta kesti.

Bahçelievler Polis Merkezinde görevli polis memurları da Muhtar Demiray ve azalarına jestlerinden dolayı teşekkür ettiler.