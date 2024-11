AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, merkez mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, muhtarların, mahallelerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm yollarını kendilerine ileten önemli temsilcileri olduğunu belirterek, “Hep birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin bize ilettiği her talep, Çorum'un gelişimine katkı sağlayacak adımların bir parçası. Her türlü sorunu çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Muhtarlık kurumu sadece bir yönetim birimi değil, aynı zamanda “millet iradesinin” bir tecellisi, birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ruhumuzun somut bir tezahürüdür” diyen Ahlatcı, şunları söyledi:

Muhtarlar vatandaşımızın sesi, demokrasimizin kalbidir. Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil, aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, ‘Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi, defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan anne ve babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımız bulunmaktadır.”

Toplantıya katılan muhtarlar talep ve isteklerin çözümü noktasında her zaman yanlarında olan Milletvekili Ahlatcı'ya teşekkür ettiler.