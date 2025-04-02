Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, pazar denetimleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek başlayan Kuşcu, "Pazar yeri denetlemeleri konusun da vatandaşımızın hakkını savunduğu için ve fırsatçılara taviz vermeyen bir tutum içinde olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Keşke altı yıllık görev süresinin tamamın da bu denetimler yapılsaydı" diyen Kuşcu, açıklamalasında şu ifadelere yer verdi: "Biliyoruz ki altı yıl içerisinde bu ve bunun gibi bir çok olay yaşanıp vatandaşlarımız mağdur edilmiştir.

Umudumuz bu tarz denetimlerin daha düzenli ve sıkı halde yapılarak hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın haklarını doğru ve adaletli bir şekilde korumalarıdır. Tabi beş parmağın beşi de bir değildir, işini layıkıyla yapan pazarcı esnafımız töhmet altında bırakılmamalıdır.

Vatandaşın hakkına giren kim var ise cezalandırılmalıdır. Lakin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin lira ceza tutarı kabul edilebilir değildir. Böylesine büyük bir ceza o esnafın bir daha iş yapamaması ve bununla beraber doğrudan ailesini de cezalandırmış olmak anlamına gelir.

Yetkililerimizin hem vatandaşlarımızı hem esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde bu tarz olaylara önlem almasını umut ediyoruz."