Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, görevi Şuayib Sarı'ya devretti.

11 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Faruk Cıdık, "Yeni il başkanımız Şuayib Sarı başkanımla birlik beraberlik içinde milli görüş davamızın ilimiz ve ülkemizde hakimiyeti hususunda daha büyük şevk ile çalışmalar yapacağımızın bilinmesini önemsemekteyim" dedi.

Atamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cıdık, "Görev süresi boyunca en büyük destekcim Teşkilat başkanımız İbrahim Zorlu başta olmak üzere il yönetim kurulu üyelerime, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, milkolarımıza, ilçe başkan ve yönetimlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bilerek kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Buna rağmen hakkına girdiğimiz kardeşlerimiz var ise haklarını helal etsinler. Şahsım adına hakkım var ise helal olsun" ifadelerini kullandı.