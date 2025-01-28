Hakimiyet Gazetesi’nin emektar personellerinden Murat Özten için veda yemeği düzenlendi.

Çorum’da yıllardır basın sektöründe çeşitli branşlarda çalıştıktan sonra 2015 yılında Hakimiyet ailesine katılan Özten, Karadağ’a gideceği için veda yemeği düzenlendi.

Közde Mangal Restoran’da düzenlenen veda yemeğine Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, İdari İşler Müdürümüz Atila Çiğdem, Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk, Dizgi-Mizanpaj sorumlumuz Barış Sol, Hakimiyet.net internet sitesi Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş, muhabirlerimiz Hurşit Bozkurt, Yüksel Basar, Harun Akkaya, Murat Çetin, Adnan Geldi, Ali Pakkan ile gazetemiz emektarlarından Selahattin Yüksel katıldı.

Duygu dolu veda yemeğinde Murat Özten, Hakimiyet ailesine teşekkür ederek, yayın hayatında başarılar diledi.

Biz de dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyeti ile Çorum basınının en sevilen simalarından biri olan Murat Özten’e yeni iş hayatında başarılar diliyoruz.