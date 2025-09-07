Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kültürel Miras istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre Çorum’da 3’ü bakanlığa bağlı 2’si özel olmak üzere toplam 5 tane müze 3 tanede ören yeri bulunuyor.

Geçen yıl müze ve ören yerlerini toplam 140 bin 753 kişi ziyaret ederken bunun 33 bin 130’u müze ziyaretçilerinden oluştu. 140 bin 753 ziyaretçinin 87 bin 292’si ücretli, 53 bin 461’i ise ücretsiz ziyaretçilerden oluştu. Yine geçen yıl Çorum’da 24 bin 879 adet müze kart satıldı.

Çorum’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde toplam 29 bin 625 eser bulunurken bunların 13 bin 381’i arkeolojik materyal, 2 bin 951’i etnografik materyal, 4 bin 308’i sikke, 4 bin 793’ü tablet, 4 bin 192’si ise mühür ve mühür baskısından oluştu.

Çorum’da toplam 326 adet taşınmaz kültür varlığı bulunurken bunların 2’si korunmaya alınan sokaklar, 74’ü kültürel, 8’i askeri, 2’si endüstriyel ve ticari, 84’ü dinsel yapılar, 19’u mezarlıklar, 122’si sivil mimari, 9’u ise idari taşımaz kültür varlıklarından meydana geldi.

Yine Çorum’da bulunan toplam 208 adet sit alanının 205’i arkeolojik, 3’ü ise kentsel sit alanından oluştu.