Alanında Çorum’da tek olan, MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan sergi AHL Park AVM’de Çorum halkının beğenisine sunuldu.

MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi öğrencileri okulda normal Anadolu Lisesi müfredatının yanı sıra Photoshop, InDesign,3D Max, Solidworks,Premiere, Model ve Prototip,Dijital Tasarım, Tasarım Atölyesi Temel İmalat İşlemleri derslerini görmektedirler.

Genç yetenekler, gördükleri derslerin uygulamalarına ait özgün çalışmalarını sergi ile göstermiş oldular. Öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrencilerin hazırladığı projeler arasında: 3D yazıcılarla yapılan ürün tasarımları, sürdürülebilir malzemelerle hazırlanan çevreci çözümler, dijital modelleme çalışmaları ve akıllı sistem uygulamaları dikkat çekiyor. Özellikle öğrenciler, günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojilere inovatif katkılar sunuyor.

Sergide bulunan çalışmalar, kolejin eğitmenlerinden Ferhat Ceyhan, Esra Arslan, Fazıl Ateş ve Sefa Dursun Doğan rehberliğinde hazırlandı.

‘AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN DERİNLİK ALGISINI GÜÇLENDİRMEK’

Sergiyle ilgiyle bilgi veren eğitmenler, sergideki eserleri seçerken Mimarlık Fakültelerinin ilk yılında yapılan temel tasarım çalışmaları ile mimari maket örneklerine yer verdiklerini belirterek, şunları söylediler: “Bu çalışmalar, öğrencilerin sadece estetik anlayışını değil, aynı zamanda ölçü, oran, denge ve ritim gibi tasarım ilkelerini kavramalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Temel geometrik formlarla başlayan süreç, zamanla öğrencilerin kendi özgün tasarımlarını üretmelerine zemin hazırlamaktadır. Sergideki en önemli amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin derinlik algısını güçlendirmek ve onları iki boyutlu düşünme alışkanlığından çıkararak üç boyutlu düşünmeye teşvik etmektir. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerimiz perspektif, hacim ve mekânsal ilişkiler gibi kavramlar üzerine yoğunlaştılar. Ortaya koydukları maketler ve tasarımlar, yalnızca teknik birer çalışma değil; aynı zamanda öğrencilerimizin dünyayı algılama biçimlerinin somut birer yansımasıdır.”

GELECEĞİ TASARLAYAN ELLER, MY TEKNOLOJİ TASARIM VE YAZILIM KOLEJİNDE PARLIYOR

Tasarım teknolojileri alanında sunduğu yenilikçi eğitim anlayışıyla öne çıkan MY Teknoloji Tasarım ve Yazılım Koleji, öğrencilerini sadece teknik bilgilerle değil; aynı zamanda yenilik, problem çözme ve dijital çağın gerekleriyle donatarak geleceğe hazırlıyor. Kolejin son dönemde gerçekleştirdiği projeler, hem yerel halkın hem de teknoloji sektörünün büyük ilgisini çekiyor.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ, ARTIK KENDİ PROJELERİNİ TASARLAYIP UYGULAYABİLECEK SEVİYEYE GELDİLER’

MY Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji Eğitim Koordinatörü Erol Tonga, Okul Müdürü Namık GÖL ve Müdür Yardımcısı Mustafa Şakar da yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"MY Teknoloji Tasarım ve Yazılım Koleji olarak, öğrencilerimize yalnızca teknik bilgi değil; aynı zamanda üretkenlik, estetik bakış açısı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz, artık kendi projelerini tasarlayıp uygulayabilecek seviyeye geldiler ve birçok yarışmada başarılar elde ediyorlar. Gelecekte sektörel iş birlikleri ve ulusal çapta projelerle adımızdan daha çok söz ettirmeyi hedefliyoruz."

YILDIRIM: BU KOLEJDEN TÜRKİYE’DE SADECE 6 TANE VAR

MY Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji ve Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım ise bu kolejden Türkiye’de sadece 6 tane bulunduğunu ifade ederek, “Bu kolej kıymetli bir ruhsata sahip nitelikli bir kolejdir, Çorum ‘da böyle bir kolejin olması ilimiz açısından bir şans ve bir değerdir, bu tür okullarda ARA eleman değil ARANAN eleman niteliğinde eğitim alan gençler yetiştirilmektedir. Ayrıca okulumuzdan üniversitelere yerleşecek gençlerimize ÖSYM’nin EK PUAN ve YERLEŞME konusunda avantaj sağladığını da unutulmaması gerekmektedir ” dedi.

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