Kocaeli'nin İzmit İlçesinde yaşanan olayda, trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli abi, kardeş kaçtı.
Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami'sine namaz kılma bahanesiyle girdi. Camide namaz kılma bahanesi ile giren şahıs, arka kapıdan kaçtı.
EKİPLER İKİ ŞAHISI DA YAKALADI
Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı. Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı.
Kaynak: tgrthaber.com
Editör: İhlas Haber Ajansı