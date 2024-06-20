Arnavutluğun Tiran şehrinde 12-16 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Teakwondo Kulülpler Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir gümüş madalya kazandı. Teknik Direktörlüğünü İlhan Aşkın’ın yaptığı takımda milli sporcular yıldızlar ve ümitlerde iki avrupa kupası ve dört çeyrek final mücadelesi verdiler.

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında Öncüspor kulübünden Tugay Yolal zorlu rakiplerini geçerek yükseldiği final maçında kaybetti ve Avrupa ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarısı ile Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına direk katılma hakkı elde etti. Bu başarısı ile ilimizi ve ülkemizi Avrupa Şampyonasında temsil etmeye hak kazandı. Aynı şampiyonada Gençlikspor kulübünden Beytullan Buğra Yetik ikinci turda turnuvaya veda etti,

Çorum Gençlikspor Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın bu organizeye katılmaları için destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Öncüspor kulübü başkanı Mustafa Yüksel’e teşekkür etti. Aşkın, başlattıkları alt yapı çalışmaları sonucunda Çorum Taekwondosunu hem Türkiye’de hüm Avrupa’da söz sahibi yapma hedeflerinde ilk adımı bu organizede gerçekleştirdiklerini belirterek ‘Bu başarı doğru yolda olduğumuzun açık göstergesi. Bu başarıların artarak devam etmsi için Çorumlu iş adamlarımızın sponsorluk olarak bize destek vermesi gerekiyor. Devamlı turnuva ve organizeler katılmamız gerekiyor’ dedi.