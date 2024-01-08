Çorum Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde 2023 yılında toplam 13.587 adet pasaport, 34.039 adet T.C. kimlik kartı, 13.111 adet sürücü belgesi verildiğinin belirtildiği açıklamada, “24.495 adet adres beyanı, 131 adet evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına başvuru, 7 adet genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru, 4 adet istisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru 3 adet Türk vatandaşlığından izin alarak çıkma başvurusu alınmıştır. Toplamda 85.377 adet işlem yapılmıştır” denildi.

2023 yılında mücbir sebeplerle nüfus işlemleri için nüfus müdürlüklerine gelemeyen 956 vatandaşın işlemlerinin adresinde yapıldığı da belirtildi.

Merkez ilçe ve Osmancık İlçe Nüfus Müdürlüğünde nüfusmatik cihazı ile vatandaşlara hizmet verilmeye devam edildiğinin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımız nüfusmatikle kimlik kartlarının şifre değiştirme işlemi, sürücü belgelerini kimlik kartına aktarma işlemi, elektronik imzaların yine kimlik kartına aktarılması işlemi, boş adreslere adres beyanında bulunma gibi işlemleri yapabilmektedir. Elektronik imza yüklemek isteyen vatandaşlarımızın nüfus müdürlüğüne gelmeden önce elektronik imzalarını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden veya diğer ilgili sitelerden müracaat ederek elektronik imzayı aldıktan sonra nüfusmatik cihazından işlem yapacaklardır. Nüfusmatiklerle yapılan işlem sayısı 6.457’dir. 2023 yılında ilimiz genelinde Nüfus Müdürlüklerimize müracaat eden vatandaşlarımıza toplamda 201.608 nüfus işlemi yapılmıştır. Geçen yıl il genelinde pasaportta 24.324, T.C. kimlik kartında 58.075 sürücü belgesinde ise 21.773 başvuru alınmıştır”