Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda saman balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre, Denizhan Mahallesi Çamlıca Sokak'ta Mehmet Özel’e ait istiflenen ve yufka ekmek yapmak için kullanılan sap balyalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Mehmet Özel’e ait çok sayıda sap balyası yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.