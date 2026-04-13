Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Obruk Baraj Gölü’nde su ürünleri kontrol botu ile denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde 500 metre uzunluğunda kerevit sepeti, 7200 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi.

Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu denetimlerde, sucul ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Doğal kaynaklarımızın korunması adına vatandaşlarımızın da mevzuata uygun hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. Gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri bırakmak için denetimlerimiz aralıksız sürecektir.” denildi