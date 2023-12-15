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Çorum-Merzifon kara yolunda meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi otomobille çarpıştı.

Saat 15.20 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında Mustafa G, idaresindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobil ile Çorum istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde olan öğrenci servisi Çaybaşı köyü çıkışında çarpıştı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan 1 öğrenci ile her iki sürücü yaralı olarak, 4 öğrenci ise tedbir amaçlı Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza esnasında Merzifon’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 DT 143 plakalı otomobilde kaza yapan araçların parçalarına çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.