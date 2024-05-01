Çorum'da silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kiz Arkadasi Ile Tartisan Gruba Ates Acti 1 C 17285231 AmpKız arkadaşının kavga ettiğini öğrenince sokağa giden B.C.D'nin (17) tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucu A.H.Ö. (16) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli B.C.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.