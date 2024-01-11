Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Metal Teknolojileri Alan öğretmeni Ahmet Ayna’nın vefatı sevenlerini ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.

Hafta sonundan bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki meslek öğretmeni Ahmet Ayna Pazartesi gün boyu derslerine katılmayıp okul idaresinin de aramalarını cevaplamaması üzerine Okul idaresi tarafından polise başvuruldu.

Gediz Polisinin gün boyu araştırmalarından da bir sonuç çıkmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Gediz’deki evine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri Öğretmen Ahmet Ayna’nın cesedi ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Ayna’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 yıldır Gediz’de görev yapan Ahmet Ayna Tavşanlı Moymul’da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.