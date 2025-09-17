Çorum'da okul servis araçlarının denetlendiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarını denetlemek üzere oluşturulan Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonunun ilk denetimini fuar alanında gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, denetim faaliyetinin 3 gün süreceği, şehirdeki tüm okul servis araçlarının komisyon tarafından kontrol edileceği kaydedildi.
Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin birlikte görev yaptığı bildirildi.
Muhabir: Anadolu Ajansı