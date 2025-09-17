Çorum'da okul servis araçlarının denetlendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarını denetlemek üzere oluşturulan Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonunun ilk denetimini fuar alanında gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, denetim faaliyetinin 3 gün süreceği, şehirdeki tüm okul servis araçlarının komisyon tarafından kontrol edileceği kaydedildi.

Eczacı Odası ile Elit Koleji arasında indirim anlaşması
Eczacı Odası ile Elit Koleji arasında indirim anlaşması
İçeriği Görüntüle

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin birlikte görev yaptığı bildirildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı