Okullararası Okçuluk il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Nazmi Avluca sahasında yapılan il birinciliğinde klasik yayda 40 makaralı yayda ise 3 olmak üzere 66 sporcu mücadele etti.

Çorum Merkez ile birlikte Osmancık ve Bayat’taki okullardan katılımın olduğu il birinciliğinde yapılan atışlar sonunda dereceye giren sporcularv e okulları şöyle

KLASİK YAY: Genç Erkekler A: 1. Ahmet Sefa Çetin (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi)., 2. Emir Osman Aydoğmuş (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi). 3. Zafer Tülek (Şehit Bayat Osman Arslan Anadolu), 4. Mahmut Efe Yıldız (Mehmetcik Anadolu)

GENÇ KIZLAR: 1. Rabia Demirkan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok). 2. Hatice Efsa Çağıl (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Elif Pınar Erkoç (Başöğretmen Anadolu), 3. Evsanur Kaplan (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).

YILDIZ ERKEKLER: 1. Barlas Yıldırım (Özel Çorum Bahçeşehir Koleji), 2. Ömer Eyman Ünlü (Mehmet Akif Ersoy). 3. Muhammed Berat Şahin (Mehmet Akif Ersoy). Ali Kalabalık (Ahmet Yesevi İmam Hatip).

YILDIZ KIZLAR: 1. Belinay Cemre (Ahmet Yesevi İHO), 2. Vahide Eren Köken (Mehmet Akif Ersoy), 3. Nazlınur Özcan (23 Nisan Ortaokulu), 4. Zeynep Uslu (Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip).

MİNİK KIZLAR A: 1. Elif Grür (İnönü Zaferi İlkokulu).2. Zeynep Ela Gökkaya (Fatih Sultan Mehmet). 3. Şeyma Akbaş (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 4. Zeynep Karademir (İnönü Zafer İlkokulu).

MİNİK ERKEKLER: 1. Özgür Deniz (Osmancık Akşemsettin İlkokulu). 2. Yusuf Çınar Tosun (Özel Çorum Bilgi İlkokulu). 3. Ömer Kütük (Akşemsettin İlkokulu), 4, İlter Ali Topal (Atatürk İlkokulu).

KÜÇÜK ERKEKLER:1. Tuğra Sıcak (Osmancık Meliha Rıfat Göbel). 2. Mustafa Berat Alıcı (Mehmet Akif Ersoy). 3. Turan Türkoğlu (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 4. Muhammed Fatih Karakuş (Meliha Rıfat Göbel),

KÜÇÜKLER KIZ: 1. Zeynep Duru Aydın 8(Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın)., 2. Hatice Kübra Güngör (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu). 3. Sevcan Doğan (Şehit Mustafa Avcu İmamHatip), Aydeniz Karadeniz (Toki Şehit Şükrü Özyol)

Makaralı Yay yıldız erkeklerde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ndan Bilal Efe Yalçın rakipsiz olarak birinci oldu. Yıldız kızlarda ise Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortokulu’ndan Pelin Gamze birinci Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Beyza Çelik ise ikinci oldu.