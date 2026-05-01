Memur-Sen teşkilatı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Çorum Saat Kulesi Meydanı’nda buluştu.

“Paylaşımda adalet, dünyada barış” çağrısının yankılandığı mitingde binlerce emekçi tek yürek oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen kamu emekçileri Saat Kulesi Meydanı’nı doldurdu.

Mitinge; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları, şube başkanları, il temsilcileri ve çok sayıda gönüllü ile teşkilat mensubu katıldı.

Program, dünyada adalet ve barışı temsil etmesi mesajıyla gökyüzüne beyaz güvercinlerin bırakılmasının ardından meydanı dolduran binlerce emekçinin coşkulu sloganları ve güçlü birlik mesajları eşliğinde sona erdi.